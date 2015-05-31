Керрі через перелом ноги скасував заплановані візити і повертається в США
Держсекретар США Джон Керрі при падінні з велосипеда зламав праву стегнову кістку і планує повернутися сьогодні з Женеви в США, щоб продовжити лікування в Бостоні (штат Массачусетс).
Про це заявив представник держдепартаменту, відставний контр-адмірал Джон Кірбі, повідомляє ТАСС.
Він підтвердив рішення скасувати заплановані на неділю 2 червня візити Керрі в Мадрид і Париж.
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Згідно з повідомленням, рентген підтвердив, що у 71-річного Керрі - перелом правої стегнової кістки. Як запевнив Кірбі, травма не загрожує життю, тому глава зовнішньополітичного відомства перебуває в хорошому настрої і сподівається на повне одужання.
За словами Кірбі, держсекретар "дуже шкодує", що не може відвідати Іспанію і особисто бути присутнім на запланованій на 2 червня в Парижі конференції з питань боротьби з угрупуванням "Ісламська держава". Глава відомства сподівається прийняти участь у цьому форумі в "віддаленому режимі", США.
Як повідомляв УНІАН, Керрібув госпіталізований в лікарню в Женеві після падіння з велосипеда під час прогулянки в Сьонзье.