Керрі через перелом ноги скасував заплановані візити і повертається в США

Про це заявив представник держдепартаменту, відставний контр-адмірал Джон Кірбі, повідомляє ТАСС.

Він підтвердив рішення скасувати заплановані на неділю 2 червня візити Керрі в Мадрид і Париж.

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Згідно з повідомленням, рентген підтвердив, що у 71-річного Керрі - перелом правої стегнової кістки. Як запевнив Кірбі, травма не загрожує життю, тому глава зовнішньополітичного відомства перебуває в хорошому настрої і сподівається на повне одужання.

За словами Кірбі, держсекретар "дуже шкодує", що не може відвідати Іспанію і особисто бути присутнім на запланованій на 2 червня в Парижі конференції з питань боротьби з угрупуванням "Ісламська держава". Глава відомства сподівається прийняти участь у цьому форумі в "віддаленому режимі", США.

Як повідомляв УНІАН, Керрібув госпіталізований в лікарню в Женеві після падіння з велосипеда під час прогулянки в Сьонзье.