Нетаньяху згоден на створення держави Палестина

Про це він заявив після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, повідомляє Дождь з посиланням на AFP.

«Я як і раніше вважаю, що єдиним шляхом до тривалого миру є співіснування двох держав для двох народів, причому демілітаризована палестинська держава має визнати єврейську національну державу», — заявив Нетаньяху .

В ході зустрічі обговорювалися перспективи врегулювання ситуації в секторі Газа, і Нетаньяху знову заявив про свою готовність до прямих переговорів, звинувативши палестинську владу у відмові від участі в процесі.

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Тепер Штайнмаєр вирушить Газу, де проведе переговори з палестинським керівництвом. Раніше прем'єр автономії Рамі Хамдалла заявив, що палестинці будуть домагатися створення держави в кордонах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі.

Навесні партія Нетаньяху здобула чергову перемогу на виборах у Кнесет. В ході передвиборної кампанії прем'єр заявляв, що виключає формування палестинської держави, проте пізніше поправив свої слова.