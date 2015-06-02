Дочка Нємцова запропонувала ЄС ввести санкції проти "пропагандистів Путіна"
Жанна Нємцова передала владі Польщі список "пропагандистів Путіна" і попросила посприяти у введенні санкцій проти них.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Документ включає в себе прізвища 8 співробітників російських ЗМІ, контрольованих владою. У нього входять директор ВГТРК Олег Добродєєв, директор НТВ Володимир Кулістіков, глава інформагентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов, журналісти Аркадій Мамонтов, Костянтин Сьомін, Володимир Соловйов і Андрій Караулов, а також телеведучий і депутат Держдуми РФ Олексій Пушков.
У листі до канцелярії спікера Сенату Богдана Борусевича дочка вбитого політика підкреслює, що "відповідальність за вбивство Бориса Нємцова несуть ті, хто публічно його зацьковували і таврував у ЗМІ, контрольованих владою, називаючи його "зрадником", "п'ятою колоною" і "ворогом Росії" за протидію корупції, репресивній внутрішній політиці Володимира Путіна і війні, яку він веде в Україні".
На думку Нємцової "це не була ні журналістика, ні свобода слова. Це було підбурювання до вбивства, підтримуване державою".
Жанна Нємцова зазначає у листі також, що сам Нємцов в травні 2014 року закликав західних лідерів "до введення візових санкцій, спрямованих проти пропагандистів Путіна".
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Незважаючи на це, як підкреслює дочка політика, "багато хто з цих людей їздять на Захід, в т.ч. в ЄС".
"Така ситуація неприпустима", - заявляє Нємцова.
"Вона особливо неприпустима стосовно тих урядових пропагандистів, які безпосередньо несуть відповідальність за підбурювання людей проти мого батька", - додала вона.
Раніше повідомлялось, що співголова партії РПР-ПАРНАС Михайло Кас’янов передав в конгрес США список журналістів російських телеканалів, яких, на його думку, потрібно додати до списку Магнітського.
Пізніше депутат Держдуми Євген Федоров звинуватив Кас'янова у державній зраді і звернувся до слідчого комітету РФ з проханнямпровести перевірку дій опозиціонерів.