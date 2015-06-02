ВМС США показали, як російський бомбардувальник літав над Чорним морем

"Росс" зафіксував політ російського СУ-24, коли працював у міжнародних водах. "Росс" продовжив свою місію після спостереження за поверненням літака на базу, пише Українська правда .

"Росс" не діяв агресивно і не ухилявся від виконання запланованої операції. Дії екіпажу були і лишаються професійними. Моряки "Росса" зауважили, що СУ-24 не мав ніякої зброї – його "фланги" були чисті", - йдеться у повідомленні.

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Раніше російські ЗМІ повідомили, що інцидент стався біля берегів анексованого Крим, під час якого російський літак нібито змусив відійти есмінець у нейтральні води у східній частині Чорного моря, оскільки "вів себе провокаційно і агресивно, що викликало занепокоєння операторів станції стеження і екіпажів кораблів Чорноморського флоту".