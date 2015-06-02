Обама припустив, що Китай має право на спірні території островів Спратлі

Про це повідомляє Голос Америки.

«Але їм не слід доводити це, просто розштовхуючи всіх ліктями», – сказав Обама.

Він заявив, що у Сполучених Штатів немає територіальних претензій в цьому регіоні, але вони хочуть, щоб територіальні суперечки між Китаєм та іншими країнами вирішувалися мирно.

«Ми не беремо участь у цих суперечках, – підкреслив Обама. – Але ми зацікавлені в тому, щоб вони вирішувалися мирно, за допомогою дипломатії і відповідно з міжнародно визнаними стандартами. І тому ми вважаємо, що цей намив територій, агресивні дії будь-якої із сторін у цьому регіоні контрпродуктивні».

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Він сказав, що США готові співпрацювати з будь-якою країною, яка бажає «встановити норми і правила, які сприяли б продовженню економічного зростання і процвітання регіону, та здійснювати контроль за дотриманням цих норм і правил».

Як повідомлялося раніше, китайські будівельники штучно збільшують площу деяких спірних островів Спратлі, піднімаючи з морського дна тонни каміння і вивантажуючи їх на підводні скелі. Розвідка США підтвердила підозри щодо діяльності: КНР нарощує острови для військових цілей.