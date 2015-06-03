Соратник Нємцова вийшов з коми
00:01, 03 червня 2015Світ
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Російський журналіст Володимир Кара Мурза-молодший вийшов з коми.
Кара Мурза-молодший вийшов з коми / ТАСС
Про це йдеться у повідомленні його дружини Євгенії, розміщеному насайті «Відкрита Росія» у вівторок, 2 червня.
За її словами, стан чоловіка значно покращився, спостерігається позитивна динаміка.
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26 травня Кара-Мурзу-молодшого госпіталізували з підозрою на серцево-судинну недостатність, пізніше цей діагноз не підтвердився.
Журналісту, громадському діячеві Володимирові Кара-Мурзі-молодшому 33 роки. Він – член політради опозиційної партії «РПР-ПАРНАС», координатор створеної екс-главою ЮКОСа Михайлом Ходорковським громадської організації «Відкрита Росія».
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