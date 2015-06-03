У Тихому океані сформувався новий ураган "Бланка"
03:39, 03 червня 2015Світ
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Урагану присвоєно ім'я "Бланко", швидкість вітру усередині нього зараз досягає 120 кілометрів на годину з поривами до 150 кілометрів на годину.
"Бланка" став першим ураганом в Тихому океані в цьому році / weather.com
Ще один ураган сформувався у вівторок в Тихому океані, йому присвоєно 1 категорію.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на координатора служби цивільної оборони Мексики Луїса Феліпе Пуенте.
Зараз "Бланка" знаходиться приблизно в 650 кілометрах від берегів мексиканського штату Colima, його положення досить стале, зазначив Пуенте на своїй сторінці в Twitter.
#Huracán cat. 1 #Blanca se ubica a 605 km sur-suroeste Zihuatanejo Guerrero y a 655 km al sur de Manzanillo Col. Se mantiene estacionaria.
— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) June 2, 2015
Зазначається, що "Бланка" став другим по рахунку ураганом, що сформувався в Тихому океані в цьому році.
Раніше УНІАН повідомляв, що першим був "Андрес", вже досяг сили четвертої категорії.
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