У Тихому океані сформувався новий ураган "Бланка"

03:39, 03 червня 2015
Світ
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Урагану присвоєно ім'я "Бланко", швидкість вітру усередині нього зараз досягає 120 кілометрів на годину з поривами до 150 кілометрів на годину.

weather.com

Ще один ураган сформувався у вівторок в Тихому океані, йому присвоєно 1 категорію.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на координатора служби цивільної оборони Мексики Луїса Феліпе Пуенте.

Зараз "Бланка" знаходиться приблизно в 650 кілометрах від берегів мексиканського штату Colima, його положення досить стале, зазначив Пуенте на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається, що "Бланка" став другим по рахунку ураганом, що сформувався в Тихому океані в цьому році.

Раніше УНІАН повідомляв, що першим був "Андрес", вже досяг сили четвертої категорії.

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