Меркель назвала анексію Криму в числі головних небезпек для світової спільноти

Як передає Lenta.ru, у своїй статті, опублікованій в газеті Globe and Mail, Ангела Меркель написала: "Хіба можна було уявити, що через 25 років після закінчення холодної війни, порядок в Європі буде порушений анексією Криму? Або те, що поширення вірусу Еболи зможе загальмувати розвиток низки африканських країн, а на Близькому сході ісламістська терористична організація спробує встановити халіфат на території двох держав".

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Німецький канцлер висловила впевненість, що всі ці питання, які знаходяться на порядку денному саміту G7, "вимагають відповіді міжнародного співтовариства".

"На саміті G7 будуть розглянуті і інші питання, які не стосуються кризової дипломатії", - зазначила Ангела Меркель. Зокрема, буде обговорюватись сформована у світі економічна ситуація. "Наші цілі спрямовані на покращення рівня життя людей. Цього можна досягти при розвитку міжнародної торгівлі, заснованої на високих соціальних та екологічних стандартах, а також залучаючи все більше інвестицій", - додала Ангела Меркель.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що повернення до формату G8 неможливе до тих пір, поки Росія не буде "дотримуватися основних демократичних цінностей".

Формат G8 (Франція, Великобританія, Росія, США, Німеччина, Японія, Італія і Канада) припинив своє існування в березні 2014 року, після того як Росія незаконно анексувала Крим. Її виключили з цієї групи. Саміт G7 пройшов у червні того ж року в Брюсселі.

Найближчий саміт G7 відбудеться в Німеччині в баварському замку Ельмау з 7 по 8 червня.