Катар не має наміру відмовлятися від ЧС-2022

Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Халед Атийя, передає Бі-бі-сі. При цьому він звинуватив тих, хто вимагає перегляду рішення про проведення ЧС-2022 в Катарі в расизмі.

Читайте такожФБР перевірить голосування, за підсумками якого Росія отримала ЧС-2018

Після корупційного скандалу, що розгорівся в ФІФА, і, зокрема, звинувачень у тому, що Катар міг за хабар отримати право проведення чемпіонату світу, з'явилися пропозиції переглянути це рішення ФІФА. Однак представники ФІФА підтвердили, що Катар збереже право проведення чемпіонату незалежно від підсумків розслідування справи про корупцію серед чиновників ФІФА.

Крім цього колишній генеральний секретар Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну і колишній член виконкому ФІФА американець Чак Блейзер в показаннях в американському суді заявив, що чиновники ФІФА отримували хабарі за голоси на користь заявки ПАР на проведення ЧС з футболу 2010 року.