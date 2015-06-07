Камбоджа надіслала ноту протесту Індії через будівництво гігантського індуїстського храму

Міністерство закордонних справ Камбоджі направило ноту протесту Індії з приводу планів індійського релігійного фонду Mahavir Mandir зі штату Бікар звести на території штату копію стародавнього кхмерського храму Ангкор Ват, побудованого в XII столітті, повідомляє в неділю РИА Новости з посиланням на японське новинне агентство Kyodo News.

Ангкор Ват — гігантський індуїстський храмовий комплекс в Камбоджі, присвячений богу Вішну. Є однією з найбільших коли-небудь створених культових споруд і однією з найважливіших археологічних пам'яток світу. Побудований у першій половині XII століття. Храм також є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО.

"Королівський уряд Камбоджі вважає, що будівництво копії храму Ангкор Ват у комерційних цілях буде серйозним порушенням статусу об'єкта світової спадщини, що представляє виняткову цінність для людства", — йдеться в ноті, яку цитує агентство.

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Ангкор Ват, напівзабутий після перенесення столиці Камбоджі в Пномпень і придбав світову популярність лише наприкінці XIX століття, з моменту набуття Камбоджею незалежності від Франції став символом країни. Він зображений на національному прапорі Камбоджі.

Індуїстський фонд, який затіяв будівництво, планує зробити свій новий храм дещо збільшеною копією Ангкора, щоб йому дісталася слава найбільшого індуїстського храму в світі. В даний час найбільшим у світі індуїстським храмом вважається Ангкор Ват, побудований у часи, коли основною релігією в Камбоджі був індуїзм. Примітно, що на інтернет-сайті фонду плани будівництва копії Ангкор Вата пов'язують зі зміцненням найдавніших зв'язків, існуючих між двома країнами з багатими культурними традиціями — Індією і Камбоджею — вже більше двох тисяч років".