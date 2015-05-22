На півночі Індії побудують найбільший у світі індуїстський храм на 20 тисяч осіб

В Індії побудують найбільший у світі індуїстський храм. Про це повідомляє The Telegraph. Землю для створення культової споруди, що отримала назву Viraat Ramayan Mandir, виділили мусульмани, які проживають на цій території, передає Lenta.ru.

«Без допомоги людей, які сповідують іслам, було б складно втілити в життя мрію про створення храму. Зазвичай землю під будівництво виділяють індуїсти, а не мусульмани», — заявив один з представників фонду Mahavir Mandir Trust, що займається будівництвом.

Зведення храму почнуть у червні в Біхарі, одному з найбідніших індійських штатів, неподалік від кордону з Непалом. Вартість проекту становить п'ять трильйонів рупій. Планується, що культова споруда буде вдвічі вищою за храм Ангкор-Ват і зможе вмістити близько 20 тисяч осіб.

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Індуїзм в країні сповідують 80 відсотків населення — понад 827 мільйонів осіб.

В даний час Ангкор-Ват, що розташований в Камбоджі, є найбільшим у світі індуїстським храмовим комплексом. Він був побудований в першій половині XII століття.