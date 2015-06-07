Антиглобалісти намагаються блокувати під'їзди до замку Ельмау, де сьогодні розпочинається саміт G7

Більш як 100 демонстрантів спробували блокувати федеральну трасу в Гарміш-Партенкірхені, яка веде до замку Ельмау, де почне роботу саміт глав і урядів країн «Великої сімки» (G7) (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія).

Поліцейські витіснили противників G7 з дороги, по якій поїдуть делегації держав-учасниць зустрічі, передає ТАСС.

За даними федеральної поліції, в містечку Оберау близько 60 антиглобалістів спробували блокувати залізничні колії.

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«Силами поліцейських блокади вдалося не допустити», - зазначили в правоохоронних органах.

Але рух поїздів було перервано. Наразі вертольоти сил безпеки патрулюють залізницю з повітря.

Ще близько 300 противників G7 вранці здійснили протесний марш у бік Ельмау, який лежить приблизно за 10 км від Гарміш-Партенкірхен. Організатори розраховують, що впродовж дня він збере близько 2 тисяч осіб. У проведенні протестів у безпосередній близькості від Ельмау влада ФРН відмовила.

На лузі поряд з річкою Лойзе в Гарміш-Партенкірхені демонстранти встановили наметове містечко, яке мало не евакуювали 6 червня через сильну грозу з проливним дощем. Багато противники G7 були змушені залишити табір і провели ніч на місцевому залізничному вокзалі.

Правопорядок на півдні Німеччини в ці дні забезпечують близько 30 тисяч співробітників поліції. Практично на кожному розі в Гарміш-Партенкірхені чергують поліцейські, вулицями міста зараз їздять, здебільшого, чергові машини й автомобілі преси. На саміт акредитовано близько 3 тисяч журналістів. Магазини зачинені, вітрини багатьох торгових точок забито дерев'яними щитами. В Альпах літають вертольоти і літаки, які патрулюють гірські пішохідні маршрути.

На даний момент уже прилетіли прем'єри Канади і Японії Стівен Харпер і Сіндзо Абе, американський президент Барак Обама, глава італійського Кабміну Маттео Ренці. Найближчим часом в аеропорту Мюнхена приземляться британський прем'єр Девід Кемерон і французький лідер Франсуа Олланд.

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В учасників саміту на сьогодні заплановано два робочих засідання, а також робоча вечеря, на якій обговорюватимуться питання зовнішньої політики. Крім того, близько полудня прес-конференцію проведуть голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і голова Європейської ради Дональд Туск.

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 червня, в Гарміш-Партенкірхені відбулися зіткнення між поліцією й учасниками демонстрації протесту проти саміту G7, є постраждалі з обох сторін. У демонстрації брали участь активісти різних рухів, серед них були борці з бідністю, захисники навколишнього середовища і прав біженців тощо. За словами організаторів, у заході брали участь близько 7,5 тисяч осіб, за даними поліції – 3,6 тис.