Україна чекає від "Великої сімки" солідарності та підтримки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

“По-перше, ми очікуємо дуже сконцентрованої солідарності по відношенню до України. Це унікальний випадок, коли маємо саме трансатлантичну солідарність — США, Канада, ЄС і Японія”, - сказав Клімкін.

Він повідомив, що найближчими днями відбудеться декілька візитів до України на найвищому рівні представників країн «Великої сімки», які обговорюватимуть з президентом України Петром Порошенком стратегічне бачення і стратегічну координацію кроків щодо відбиття російської агресії, продовження тиску на Росію в сенсі повної і неодмінної імплементації Мінських домовленостей стосовно врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте такожЯценюк: Україна розраховує, що її питання стане одним з ключових на саміті "Великої сімки"“Повне виконання Мінських домовленостей має бути зафіксовано тільки коли буде повернуто повний контроль на українсько-російському кордоні”, - сказав Клімкін.

За його словами, Україна також очікує від країн «Великої сімки» підтримки у проведенні реформ і європейському порядку денному.

“Тут «Велика сімка» робить дуже багато, зокрема у сфері енергетики. Країни «Великої сімки», так би мовити, розподілили сфери відповідальності, наприклад, Японія працює над покращенням вугільних технологій, Італія - над енергоефективністю. Це ключовий політичний месидж, який в результаті саміту «Великої сімки» буде спрямований на адресу Росії”, - додав Клімкін.