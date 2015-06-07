Міністр оборони США обговорить з дипломатами країн-союзників заходи щодо боротьби з агресією РФ

Керівництво Міністерства оборони США зустрічається з дипломатами з країн-союзників у Штутгарті, щоб обговорити заходи з протидії російській агресії проти України і заспокоїти союзників, стривожених політикою Москви.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Reuters.

Міністр оборони США Ештон Картер проводить закриту зустріч з генералами, послами та іншими лідерами країн у штаб-квартирі Європейського командування США, щоб проаналізувати, наскільки ефективні чинні санкції ЄС і США, а також стратегія НАТО щодо стримування подальших воєнних дій Росії проти України.

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Як пояснив офіційний представник Пентагону Брент Колберн, під час зустрічі Картер має намір отримати необхідну інформацію напередодні його першого саміту НАТО, який пройде наприкінці червня.

«Однією з центральних тем обговорення стануть дії Росії протягом останніх півтора року, в тому числі її діяльність в Україні», – уточнив він.

У повідомленні нагадується, що 4 червня офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що президент США Барак Обама обговорить можливість продовження дій санкцій проти Росії в ході саміту «Великої сімки» у Німеччині, що розпочинається сьогодні у ФРН. Ернест визнав, що економічний тиск не змусив російського президента Володимира Путіна змінити свої «стратегічні розрахунки в Україні».