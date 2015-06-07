В Instagram Меркель будуть видаляти коментарі кирилицею через кремлеботів

Про це заявила речниця федерального уряду Німеччини в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передає Німецька хвиля.

За її словами, канал Меркель в Instagram запустили 3 червня.

"Після старту каналу за лічені години назбиралося кілька сотень коментарів кириличним шрифтом", - зазначила представниця уряду.

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Спочатку група редакторів-модераторів каналу перевірила зміст цих коментарів, більшість із яких виявилися сповненими ненавистю до Меркель та України, зазначає видання.

Через те, що лише деякі співробітники групи володіли російською, спочатку довелось вдаватися до послуг онлайн-перекладачів. Утім, наплив флуду був таким масивним, що було вирішено взагалі більше не допускати російськомовних коментарів.

Оскільки розміщений у соціальних мережах продукт федерального уряду Німеччини "зазвичай німецькомовний", то "з міркувань читабельності" вирішили видалити коментарі іншими мовами, пояснила речниця німецького уряду. Виняток становлять лише коментарі англійською. А коментарі кирилицею "поступово видалили", додала вона.

Попри це на каналі й надалі з'являються коментарі російською мовою, пересипані лайливими та образливими словами й виразами. Нерідко такі коментарі видаляють лише через кілька годин після появи. Причиною цього є відсутність попереднього фільтра для вичитки та допуску таких коментарів на сайт.

Як з'ясувало видання, є чимало підстав вважати, що мова йде про організованих "тролів". Адже більшість коментарів, за даними газети, залишали російські користувачі, зареєстровані лише під ім'ям.

Утім, урядова речниця запевнила, що не володіє інформацією про походження образливих та лайливих коментарів.