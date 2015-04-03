Інтернет-аналітик заявив про існування в Twitter близько 20 тисяч "кремлеботів"

Інтернет-аналітик Лоренс Александер заявив про існування в мережі Twitter близько 20 тисяч акаунтів, що просувають «прокремлівський» порядок.

Про це йдеться в його дослідженні про зв'язки та профілі Twitter-акаунтів, які поширювали «прокремлівський» інформаційний порядок, або так званих «кремлеботів», опублікованому на сайті Global Voices, передають «Ведомости».

Зазначається, що відправною точкою його дослідження стали акаунти, в яких через кілька годин після вбивства Бориса Нємцова 27 лютого розмістили ідентичну фразу - про те, що Нємцова вбили українці.

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Дослідивши соціальні зв'язки всіх таких акаунтів, дослідник з'ясував, що 2900 з них - тісно пов'язана група, топологія якої різко відрізняється від природної (випадкової вибірки акаунтів). Крім того, 87% профілів не мали інформації про часовий пояс і 92% не мали улюблених твіттерів. Для «людської» мережі відповідні показники - 51 і 15%.

Ту ж методику Александер застосував до ще чотирьох фраз, які користувачі рунету визначили як вихідні від «кремлеботів», - про «Новую газету», бої під Маріуполем, початок «великої війни» - і повідомленню про помилку RSS, що потрапило в потік помилково.

З чотирьох груп виявилося можливим виділити 17 590 "соціально ізольованих" акаунтів, у 93% профілів яких не було інформації про місцезнаходження, у 96% не було часового поясу і в 97% - улюблених твіттерів. Крім того, хоча акаунти всіх чотирьох груп були виділені за незалежними ознаками, всі вони виявилися тісно пов'язані один з одним. Незважаючи на те, що в середньому кожен такий акаунт зробив 2830 повідомлень, вони практично ніколи не взаємодіяли з іншими обліковими записами через механізми @replies або @mentions.

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«Ця картина найсильнішим чином відрізняється від рандомізованої контрольної вибірки: фінальна вибірка взагалі не містила ізольованих груп. Вона відповідає гіпотезі, що це боти, створені загальним агентом, і комплекс доказів чітко вказує на Москву», - пише дослідник.

Александер обіцяє незабаром опублікувати другу частину дослідження, в якій він проаналізує дати створення акаунтів і вивчить їх кореляцію з політичними подіями в Росії і в Україні.