Кадирову зламали ребро в двох місцях
19:55, 07 червня 2015Світ
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Главі Чеченської республіки Рамзанові Кадирову в двох місцях зламали ребро на тренуванні з боксу.
Рамзан Кадиров / fedpress.ru
Про це він повідомив у своєму Instagram.
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"На минулому тренуванні під час спарингів з @iznaur_k926ra і @balu_k927ra я отримав кілька хороших ударів. Удари були настільки гарні і точні, що у мене стався перелом четвертого ребра аж в двох місцях", - написав Рамзан Кадиров.
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