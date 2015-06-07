Кадирову зламали ребро в двох місцях

Про це він повідомив у своєму Instagram.

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"На минулому тренуванні під час спарингів з @iznaur_k926ra і @balu_k927ra я отримав кілька хороших ударів. Удари були настільки гарні і точні, що у мене стався перелом четвертого ребра аж в двох місцях", - написав Рамзан Кадиров.