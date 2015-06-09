Яценюк про постачання озброєння Україні: Це зброя для оборони східних кордонів ЄС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він сказав на зустрічі з українською громадою США у ході робочого візиту до Вашингтона.

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«Це зброя не тільки для України – це зброя для оборони східних кордонів ЄС. Ми сьогодні боронимо Європу», - наголосив Яценюк.

За його словами, президент РФ Володимир Путін кинув виклик світу. «І це виклик в тому числі країнам-членам НАТО», - наголосив Яценюк.

Щодо фінансової співпраці між Україною та США, то Яценюк заявив, що 13 липня у Вашингтоні відбудеться українсько-американська інвестиційна конференція: «Ми хочемо почати процес приватизації. Якщо американські інвестори приймуть рішення вкладати гроші в українські державні компанії, - то ми хочемо їх продати на найбільш прозорих умовах і бачити американських власників на території України».

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«Вони привезуть не тільки інвестиції, а й нові стандарти, нові шляхи, як керувати компаніями, – нову інвестиційну культуру», - додав він.

Яценюк висловив вдячність за підтримку України представниками діаспори у США: «Роблячи складну роботу в Україні, ми завжди відчуваємо вашу допомогу та підтримку».