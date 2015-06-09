Держдеп США назвав можливі терміни перемоги над "Ісламською державою"

За словами прес-секретаря відомства Джона Кірбі, така оцінка є вірною при умові, що основну частину бойових дій візьме на себе іракська армія, передає Бі-бі-сі.

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Представник держдепартаменту пояснив, що США і їх союзники готові втрутитися в разі необхідності, проте на даний момент воліють надати можливість вести основну боротьбу з бойовиками іракським збройним силам.

Джон Кірбі визнав, що в програмі підготовки сил безпеки Іраку, яку проводять американські фахівці, є вади, але додав, що робота з їх усунення вже ведеться.

Раніше президент США Барак Обама заявив, що у Вашингтона немає чітко виробленої стратегії боротьби з "Ісламською державою".

США вважають "Ісламську державу" однією з головних загроз безпеки у світі. Минулого літа угруповання вторглася з боку Сирії в Ірак і захопило значну частину країни.

Авіація США завдає регулярних ударів по позиціях бойовиків, проте в основному в боях з ісламістами бере участь іракська армія.