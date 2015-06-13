З'явилося відео нападу на консульство України в Ростові-на-Дону

В Інтернеті з'явилося відео нападу на генеральне консульство України в російському місті Ростов-на-Дону, яке сталося в ніч на суботу.

Український консул Олександр Ковтун заявив власному кореспонденту УНІАН, що, судячи з пошкоджень будівлі, нападники використовували біти та палиці.

«Сьогодні вночі, близько 00.50, кілька десятків людей влаштували погром нашого консульства - розбито 17 вікон, зірвана табличка консульства. У диппредставництво кидали цеглини, яйця, помідори і сміття, будівлю облили зеленкою», - сказав Ковтун.

Ковтун наголосив, що на консульство напала організована група людей в масках, причому вони прибули з центральної частини міста, де знаходяться управління ФСБ РФ і поліції. Ковтун зазначив, що відразу після нападу до консульства прибули російські журналісти.