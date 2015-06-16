Греція погодилась піти на поступки кредиторам

Про це заявила представниця Єврокомісії Анніка Брейдтхардт, пише Європейська Правда з посиланням на видання Ekathimerini.

Грецький уряд погодився виконати вимогу про досягнення у 2015 році первинного профіциту держбюджету на рівні 1%.

Раніше Афіни погоджувалися лише на первинний профіцит бюджету в 0,75 відсотка.

Читайте такожКурс долара до євро зростає через провал переговорів Греції і кредиторів"Грецька влада погодилася підвищити цю планку, питання лише в тому, чи заслуговують довіри її зобов'язання", сказала Брейдтхардт.

Як повідомляв УНІАН, раніше єврокомісар Гюнтер Еттінгер заявив, що Європейський союз має підготуватися до "надзвичайного стану" після краху переговорів щодо порятунку Греції від дефолту і виходу країни з єврозони.