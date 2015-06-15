Еттінгер: ЄС має підготуватися до "надзвичайного стану" через провал переговорів по Греції

Європейський союз має підготуватися до "надзвичайного стану" після краху переговорів щодо порятунку Греції від дефолту і виходу країни з єврозони.

Про це заявив єврокомісар Гюнтер Еттінгер, повідомляє Українська правда із посиланням на Reuters.

"Ми повинні виробити план надзвичайних дій, тому що Греція потрапить в умови надзвичайного стану. Греції необхідно оплачувати поставки енергоносіїв, платити співробітникам поліції, за медичне приладдя та багато чого іншого", - сказав Еттінгер.

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Як відомо, останній раунд переговорів між Грецією та міжнародними кредиторами, що проходив в неділю, завершився невдачею.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що чекатиме, доки кредитори не перейдуть до реалізму.

Раніше представники єврозони вперше обговорили можливий дефолт Греції.