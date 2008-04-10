Росія програла США у битві за ПРО - Washington Times

Росія програла битву за ПРО. Як пише американська газета The Washington Times, схвалення членів НАТО планів США про розміщення в Східній Європі систем ПРО стало досягненням американської дипломатії, яке багато хто вважав неможливим. На думку газети, це довело, що Росія не може впливати на всі світові рішення. Крім того, це означає, що США збережуть за собою лідируючі позиції в Європі, відзначає видання.

Газета.ру