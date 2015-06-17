ООН не вистачає значної суми на гуманітарні операції в цьому році

Про це повідомив журналістам у Женеві офіційний представник управління ООН з гуманітарних питань Йенс Ларке, підкресливши, що мова йде про "рекордно високі фінансові потреби", передає ТАСС.

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Йенс Ларке нагадав, що шість місяців тому ООН та її партнери попросили у донорів $16,4 млрд на 2015 рік, щоб можна було надати допомогу 57,5 млн осіб у 22-х країнах. Однак потім треба було знайти ще $2,4 млрд, і загальна сума збільшилася до $18,8 млрд. Ці кошти необхідно, щоб охопити гуманітарним сприянням 78,9 млн людей у 37-ми країнах. На сьогодні донори обіцяли $4,8 млрд, тобто не вистачає $14 млрд, або 74% необхідних коштів.

Як зазначають в УКГП, гуманітарне співтовариство "постає і перед іншими серйозними викликами - від різкого зростання кількості внутрішньо переміщених осіб у світі через конфлікти (з 33,3 млн у 2013 році, до 38 млн у 2014 році) до зростання витрат на доставку допомоги, не в останню чергу через проблеми з безпекою".