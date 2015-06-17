США скерують до Європи сотні морських піхотинців через російську агресію

Це рішення було прийнято через побоювання, що Російська Федерація вживатиме заходів проти країн НАТО у Східній Європі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Times.

Одним із суден, де розмістять американців, був обраний британський вертольотоносець HMS Ocean.

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Оскільки Велика Британія не має авіаносців, тільки HMS Ocean здатний прийняти американських морських піхотинців та їхні конвертоплани MV22 Osprey з вертикальним зльотом.

Також піхотинці будуть дислокуватися на кораблях ВМС Італії, Іспанії, Франції та Нідерландів, що можуть прийняти на борт конвертоплани.

Повідомляється, що перші морські піхотинці прибудуть на європейські кораблі у вересні і будуть брати участь у найбільших навчаннях НАТО за останнє десятиліття за участю 25 тисяч осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що ВПС США планують подальше збільшення чисельності сил у Європі і можуть розмістити там новітні винищувачі F-22 Raptor.