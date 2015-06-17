США скерують до Європи сотні морських піхотинців через російську агресію
Сотні морських піхотинців США розмістять на британських та інших європейських військових кораблях у Середземному морі як сили швидкого реагування.
Це рішення було прийнято через побоювання, що Російська Федерація вживатиме заходів проти країн НАТО у Східній Європі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Times.
Одним із суден, де розмістять американців, був обраний британський вертольотоносець HMS Ocean.
Читайте такожПутін: Російська армія цьогоріч отримає 40 балістичних ракет
Оскільки Велика Британія не має авіаносців, тільки HMS Ocean здатний прийняти американських морських піхотинців та їхні конвертоплани MV22 Osprey з вертикальним зльотом.
Також піхотинці будуть дислокуватися на кораблях ВМС Італії, Іспанії, Франції та Нідерландів, що можуть прийняти на борт конвертоплани.
Повідомляється, що перші морські піхотинці прибудуть на європейські кораблі у вересні і будуть брати участь у найбільших навчаннях НАТО за останнє десятиліття за участю 25 тисяч осіб.
Раніше УНІАН повідомляв, що ВПС США планують подальше збільшення чисельності сил у Європі і можуть розмістити там новітні винищувачі F-22 Raptor.