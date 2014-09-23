США вперше використали винищувачі F-22 Raptor у бойових діях

Літаки цього типу завдали кілька ударів по сирійському місту Ракка і його передмістя, пише Lenta.ru.

Це місто вважається основною позицією бойовиків «Ісламського держави». Раніше прес-секретар Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі оголосив, що для нанесення ударів по позиціях терористів використовувалися крилаті ракети Tomahawk.

Які саме завдання виконують винищувачі F-22 в Сирії, поки невідомо. Нанесення ударів по позиціях «Ісламської держави» в Сирії почалося вранці 23 вересня 2014 року. Відзначається, що в операції беруть участь Бахрейн, Йорданія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, але їхня роль поки до кінця не зрозуміла. Раніше США вразили близько 200 цілей «Ісламської держави» на території Іраку.

Винищувач F-22 Raptor був розроблений у другій половині 1980-х років і здійснив перший політ у вересні 1997 року. На озброєння США бойовий літак, що належить до винищувачів п'ятого покоління, поступив у 2005 році. В даний час на озброєнні ВПС США стоять 178 літаків такого типу; яка кількість винищувачів зараз застосовується в США, поки невідомо. Виробництво F-22 було офіційно закрито в 2011 році, але самі виробничі лінії лише законсервовані.

11 вересня 2014 року президент США Барак Обама оголосив, що Вашингтон має намір створити коаліцію, яка займеться боротьбою з бойовиками «Ісламської держави» на території Сирії та Іраку. При цьому американський президент зазначив, що США не будуть вводити війська в ці країни, але посилять інтенсивність повітряних ударів.