Рада ЄС сьогодні без обговорення продовжить санкції проти окупованого Криму - ЗМІ

Про це ТАСС повідомило у четвер європейське джерело.

"ЕКОФІН прийме у п'ятницю без обговорення рішення про продовження санкцій відносно Криму в рамках європейської стратегії невизнання входження Криму до складу Росії", - сказав він.

Він пояснив, що "стратегія невизнання входження Криму до складу Росії має постійно діючий характер, тому що вхідні в неї обмеження оновлюються автоматично, якщо ситуація навколо півострова не зазнає кардинальних змін".

Читайте такожЄС може продовжити санкції проти Росії без будь-яких дискусій 22 червня – WSJЗазвичай обмежувальні заходи Євросоюзу затверджує Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ, однак технічні рішення ради, вже узгоджені усіма країнами і не потребують додаткової дискусії, можуть бути затверджені на зустрічі будь-яких галузевих міністрів 28 держав Євросоюзу.

Раніше УНІАН повідомляв, що постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року. Також була досягнута домовленість, що ще на один рік будуть продовжені санкції на інвестиції для окупованого Криму.