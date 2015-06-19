Рада ЄС сьогодні без обговорення продовжить санкції проти окупованого Криму - ЗМІ

00:20, 19 червня 2015
Світ
748 0

Рада ЄС на рівні міністрів економіки та фінансів (ЕКОФІН) 19 червня без обговорення продовжить на рік європейські економічні санкції проти окупованого Криму.

Крым, карта / google.ru/maps

Про це ТАСС повідомило у четвер європейське джерело.

"ЕКОФІН прийме у п'ятницю без обговорення рішення про продовження санкцій відносно Криму в рамках європейської стратегії невизнання входження Криму до складу Росії", - сказав він.

Він пояснив, що "стратегія невизнання входження Криму до складу Росії має постійно діючий характер, тому що вхідні в неї обмеження оновлюються автоматично, якщо ситуація навколо півострова не зазнає кардинальних змін".

Читайте такожЄС може продовжити санкції проти Росії без будь-яких дискусій 22 червня – WSJЗазвичай обмежувальні заходи Євросоюзу затверджує Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ, однак технічні рішення ради, вже узгоджені усіма країнами і не потребують додаткової дискусії, можуть бути затверджені на зустрічі будь-яких галузевих міністрів 28 держав Євросоюзу.

Раніше УНІАН повідомляв, що постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року. Також була досягнута домовленість, що ще на один рік будуть продовжені санкції на інвестиції для окупованого Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter