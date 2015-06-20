Путін запевняє, що "ворожа риторика" Росії та США не означає зростання ядерної загрози

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "ворожа риторика"між РФ і США не означає зростання ядерної загрози в світі, передає РИА Новости з посиланням на іспанське агентство EFE.

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За інформацією агентства, на зустрічі з главами іноземних інформагентств в Санкт-Петербурзі президент Росії сказав, що "зростання ворожої риторики між РФ і США не означає, що світ стоїть перед зростаючою загрозою конфронтації із застосуванням ядерної зброї".

За його словами, Росія ухвалила рішення взяти на озброєння 40 додаткових міжконтинентальних балістичних ракет після того, як США оголосили про плани збільшення військової присутності, в тому числі розміщення важкого озброєння, у Східній Європі.