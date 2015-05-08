США підтвердили функціонування "гарячої лінії" часів "холодної війни" між РФ і НАТО

Про це заявив посол США при НАТО Дуглас Лют, інформує Deutsche Welle з посиланням на dpa.

За його словами, з огляду на нинішній конфлікт в Україні відбувалася перевірка вже наявних військових каналів комунікації. Під час перевірки з'ясувалося, що ці канали ще й досі працюють.

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"Їх ніколи не знищували, тож не було потреби їх відновлювати. Утім, тестування мало певний сенс. Добре знати, що маєш можливість контакту у разі проблем чи якихось інцидентів, особливо на тлі нещодавніх масштабних навчань російських військ біля кордонів НАТО. За приклад можуть слугувати польоти російських літаків, які небезпечно близько підлітають (до кордонів країн-членів Альянсу) ", - пояснив Лют.

Як повідомляв УНІАН, вперше після закінчення "холодної війни" НАТО налагоджує пряму лінію з російським військовим командуванням.