У Магадані прихильників Навального доставили до поліції

Про це передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на слова активістів в Twitter.

Як пояснила одна із затриманих Анна Велликок, їх доставили у відділок поліції у зв'язку з тим, що до чергової частини надійшла інформація про псування майна.

"Повідомляють, що по рації нас наказано доставити до поліції, в разі вчинення опору - застосувати силу і спецзасоби", - додала Велликок.

Читайте такожУ Росії напали на соратницю Навального

Раніше в неділю вона повідомила про те, що двоє невідомих напали на опозиціонера Дмитра Таралова на ринку і побили його, вибивши йому кілька зубів. Зараз Таралов перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

Активісти виявили машину разом з нападниками за будівлею ринку, проте поліція відмовилася затримувати зловмисників.

Кілька прихильників Навального перебувають у Магадані у зв'язку з підготовкою до виборів в обласну думу. Співробітник Фонду боротьби з корупцією Георгій Албуров раніше пояснив, що вони вирішили провести експеримент і піти на вибори виключно з антикорупційною програмою".

Албуров у своєму Twitter висловив припущення, що зловмисники хотіли напасти на нього, але переплутали його з Тараловим. Албуров балотується в обласну думу, він збирається стати першим номером у списку партії ПАРНАС.