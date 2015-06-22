ЗМІ: Росія відклала будівництво нового авіаносця

Будівництво нового авіаносця для ВМФ РФ можна буде почати не раніше 2025-2030 років, повідомило РИА Новости джерело в російському військово-промисловому комплексі.

"Роботи зі створення авіаносця не закінчувались ніколи. ВМФ пред'являє жорсткі вимоги щодо зовнішнього вигляду авіаносця, але ми поки не бачимо в цих вимогах нічого, що ми не зможемо зробити. Ми плануємо приступити до будівництва авіаносця не раніше 2025-2030 років", — сказав співрозмовник агентства.

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Раніше начальник управління кораблебудування ВМФ РФ капітан 1-го рангу Володимир Тряпічников повідомив, що російський авіаносець буде побудований до 2026-2027 році.

У даний час в бойовому складі ВМФ РФ знаходиться один авіаносний крейсер — "Адмірал Кузнєцов". Раніше в Міноборони РФ повідомляли, що питання про будівництво авіаносця буде вирішено не раніше ніж через п'ять років. Держпрограма озброєння до 2020 року будівництво авіаносця не передбачає.