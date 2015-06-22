У Ростовській області, що межує з Донбасом, різко зросла кількість злочинів - ЗМІ

Рекордсмен - Ростовська область, де кількість злочинів зросла на 23,4%, передає "Медуза", посилаючись на статистику МВС і судові рішення.

Лідером за числом злочинів став Південний федеральний округ (ПФО): в Адигеї воно збільшилося на 19,2%, в Калмикії і у Волгоградській області - на 7,8%, в Краснодарському краї - на 10,4%. Тільки в Астраханській області порушувати закон стали менше на 8%.

За 2014 показники злочинності були скромнішими: з регіонів ПФО найгірше справи йшли в Краснодарському краї, де злочинність зросла на 7,5%. Решта суб'єктів не потрапили навіть до топ-15.

Видання зазначає, що, ймовірно, на статистиці позначилася близькість Донбасу: бойові дії після битв за Дебальцеве поступово припинилися, і прихильники "ДНР" та "ЛНР" повернулися додому, взявши із собою зброю.

"Це відразу позначилося на кількості знайдених на території Ростовської області схованок зі зброєю: їхня кількість перевищила всі розумні межі, а гранати взагалі стали використовувати замість грошей", - наголосили у виданні.

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Найпопулярніший розділ Кримінального кодексу для бойовиків - незаконний обіг зброї.

У середині лютого 2015 суддя Мясниковський суду Ростовської області Левон Мелконян засудив до 3 років колонії загального режиму Аппельганца Г.І., що воював на Донбасі у лавах бойовиків, у якого знайшли цілий арсенал зброї: два автомати АК-74, снайперську гвинтівку Драгунова, однозарядний підстовбурний гранатомет ГП-25 "Вогнище" і в цілому майже тисячу патронів калібру 5,45 мм.

Та це не поодинокий випадок. Крім того, одним із головних аргументів російських бойовиків, які наполягають на своїй невинуватості, є те, що воювали на боці "ДНР" та "ЛНР".

Так, прихильник бойовиків, яких судили не в Ростовській області, Венедиктов Є.В. зумів переконати Новгородський районний суд у тому, що він активно допомагав жителям Донбасу і возив їм гуманітарну допомогу. Винним у придбанні марихуани Венедиктова все ж визнали, але отримав він три роки умовно.

Крім того, не менш "популярні" серед колишніх бойовиків злочини, пов'язані з наркотиками. Також відомий випадок, коли бойовики викрали з території Росії її громадянина і отримали від родичів викуп.