Черговий російський "гумконвой" перетнув кордон України

09:24, 18 червня 2015
Війна
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Черговий, уже 30-й, «гуманітарний конвой» із РФ перетнув кордон України і почав рухатися у бік Донецька та Луганська..

mchs.gov.ru

Про це повідомили у МНС Російської Федерації, передає ТАСС.

"На двох пунктах пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" завершилося митне оформлення гуманітарного вантажу в установленому порядку", – стверджують у МНС Росії.

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При цьому російські представники стверджують, що у митних процедурах брала участь українська сторона.

Згідно з повідомленням МНС Росії, серед 1 тис. тонн вантажів є харчі, предмети першої потреби і медикаменти.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані лише на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

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