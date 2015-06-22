СБУ виявила три схованки зі зброєю поблизу Маріуполя

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у лісосмузі поблизу селища Кальчик співробітники СБУ разом з військовослужбовцями Збройних сил знайшли схованку з гранатами РГД-5 та набої калібру 5,45.

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У взаємодії з Нацгвардією поблизу населеного пункту Старий Крим виявлено два гранатомети РПГ-18, один гранатомет РПГ-22 та набої калібру 5,45.

Крім того, на виїзді з Маріуполя СБУ виявлено схованку з гранатами РГД-5 та набої калібрів 5,45 та 7,62.

"Наразі СБУ продовжує вживати заходів із пошуку інших можливих місць прихованого зберігання зброї. Тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.