СБУ виявила три схованки зі зброєю поблизу Маріуполя
18:50, 22 червня 2015Суспільство
192 0
У рамках попередження диверсій у зоні проведення АТО співробітники СБУ виявили три схованки зі зброєю та боєприпасами поблизу Маріуполя.
СБУ продовжує шукати можливі місця прихованого зберігання зброї / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у лісосмузі поблизу селища Кальчик співробітники СБУ разом з військовослужбовцями Збройних сил знайшли схованку з гранатами РГД-5 та набої калібру 5,45.
Читайте такожУ Донецькій області виявлено схованку зі зброєю бойовиків недалеко від позицій сил АТО
У взаємодії з Нацгвардією поблизу населеного пункту Старий Крим виявлено два гранатомети РПГ-18, один гранатомет РПГ-22 та набої калібру 5,45.
Крім того, на виїзді з Маріуполя СБУ виявлено схованку з гранатами РГД-5 та набої калібрів 5,45 та 7,62.
"Наразі СБУ продовжує вживати заходів із пошуку інших можливих місць прихованого зберігання зброї. Тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter