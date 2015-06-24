МЗС Франції викликало посла США для пояснень через матеріали WikiLeaks

Ресурс WikiLeaks опублікував документи, в яких стверджується, що Агентство національної безпеки (АНБ) США могло бути причетне до перехоплення переговорів високопоставлених чиновників Франції, в тому числі Франсуа Олланда і його попередників - Ніколя Саркозі і Жака Ширака, передає Бі-бі-сі.

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В Єлисейському палаці назвали неприйнятною розвіддіяльність зарубіжних спецслужб і посягання на безпеку країни.

"Франція, підсиливши свою систему контролю і захисту, не буде терпіти ніяких дій, що ставлять під загрозу її безпеку та захист її інтересів", - йдеться в заяві прес-служби французького президента.

АНБ відкидає звинувачення у прослуховуванні переговорів президентів Франції.