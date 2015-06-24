Єреванська акція протесту перекинулася на інші міста Вірменії

Про це повідомляє видання Armenia Today.

Слідом за Єреваном, почали мітингувати у Ванадзорі, а в Гюмрі проходить сидяча акція протесту.

Крім того, згідно повідомлення організатора мітингів Вагінака Шушаняна, в Арагацотні сьогодні о 18:00 пройде численний мітинг.

Він повідомив, що акції протесту проти рішення уряду про підвищення цін на електроенергію підтримали представники вірменської громади за кордоном – мітинги пройшли у Лос-Анджелесі, а також у кількох містах Франції та Німеччини.

Наразі протестувальники вже 19-ту годину поспіль блокують проспект Баграмяна, який, згідно ультиматуму єреванській поліції, вони мали звільнити ще до 10:00.