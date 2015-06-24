Єреванська акція протесту перекинулася на інші міста Вірменії
15:00, 24 червня 2015Світ
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Все більше міст та громад країни приєднуються до акції протесту в Єревані проти підвищення тарифів на електроенергію.
REUTERS
Про це повідомляє видання Armenia Today.
Слідом за Єреваном, почали мітингувати у Ванадзорі, а в Гюмрі проходить сидяча акція протесту.
Крім того, згідно повідомлення організатора мітингів Вагінака Шушаняна, в Арагацотні сьогодні о 18:00 пройде численний мітинг.
Він повідомив, що акції протесту проти рішення уряду про підвищення цін на електроенергію підтримали представники вірменської громади за кордоном – мітинги пройшли у Лос-Анджелесі, а також у кількох містах Франції та Німеччини.
Наразі протестувальники вже 19-ту годину поспіль блокують проспект Баграмяна, який, згідно ультиматуму єреванській поліції, вони мали звільнити ще до 10:00.
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