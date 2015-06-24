Росія порівняла акції протесту у Вірменії з українським Майданом
У Раді Федерації РФ вважають, що події у Вірменії схожі на український Майдан, але спровоковані російським бізнесом.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні Ради Федерації сказав сенатор Микола Рижков.
«Наші російські компанії піднімають тарифи – спочатку вони підняли на 40%, а коли почалися зіткнення – знизили на 20%. Звичайно виникає питання – чому це робиться», - сказав Рижков.
«У Вірменії Майдану немає, там є площа, вона має свою назву, але це нагадує київський Майдан, хоч люди там зовсім інші, інші погляди, але тим не менше я вважаю, величезним недоліком, коли ми йдемо на такі речі і не можемо змусити своїх людей, щоб вони вели себе пристойніше», - додав він.
Рижков запропонував розібратися, тарифи були різко піднято, а «випадковостей не буває».
Читайте такожДепутати у Вірменії стали "живою стіною" між поліцією та мітингувальниками
У свою чергу, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що зміна тарифів є внутрішньою справою Вірменії, і РФ не може втручатися у внутрішні справи.
Як повідомляв УНІАН, у Вірменії проходять акції протесту проти подорожчання електроенергії.
Енергорозподільча компанія, яка обслуговує електричні мережі Вірменії, належить російській фірмі «Інтер РАО».