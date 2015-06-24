Росія порівняла акції протесту у Вірменії з українським Майданом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні Ради Федерації сказав сенатор Микола Рижков.

«Наші російські компанії піднімають тарифи – спочатку вони підняли на 40%, а коли почалися зіткнення – знизили на 20%. Звичайно виникає питання – чому це робиться», - сказав Рижков.

«У Вірменії Майдану немає, там є площа, вона має свою назву, але це нагадує київський Майдан, хоч люди там зовсім інші, інші погляди, але тим не менше я вважаю, величезним недоліком, коли ми йдемо на такі речі і не можемо змусити своїх людей, щоб вони вели себе пристойніше», - додав він.

Рижков запропонував розібратися, тарифи були різко піднято, а «випадковостей не буває».

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У свою чергу, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що зміна тарифів є внутрішньою справою Вірменії, і РФ не може втручатися у внутрішні справи.

Як повідомляв УНІАН, у Вірменії проходять акції протесту проти подорожчання електроенергії.

Енергорозподільча компанія, яка обслуговує електричні мережі Вірменії, належить російській фірмі «Інтер РАО».