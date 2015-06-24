НАТО не має наміру вступати до нової гонки озброєнь - Столтенберг

Те, що робить Росія, на оборону не спрямовано, і є агресією. Про це він заявив у середу в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони НАТО, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"НАТО - оборонний альянс. Ми реагуємо на нове, більш загрозливе безпекове середовище. Все, що ми робимо, спрямовано на оборону, є пропорційним і повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. НАТО повинно реагувати, коли ми бачимо нові виклики", - сказав він.

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Разом з тим, на переконання генсека, те, що "Росія зробила в Україні, на оборону не спрямоване". "Анексувати частину іншої країни не є оборонним, це є актом агресії. Вперше з часів холодної війни одна країна в Європі захопила частину іншої країни. Це не оборонно. Росія продовжує надсилати війська, поставки на Схід України та дестабілізувати Схід України. Це не спрямовано на оборону. Немає сумнівів, що Росія відповідальна за агресивні дії в Європі, і це є причиною того, чому ми, НАТО, реагуємо захисним способом", - наголосив Столтенберг.

При цьому генсек висловив думку, що в разі, якби НАТО нічого не робило у відповідь на зміни, тоді "це був при привід для занепокоєння". "Ми не шукаємо нової гонки озброєння, але ми повинні утримувати наші нації у безпеці і повинні адаптуватися у світі, який змінюється", - заявив він.