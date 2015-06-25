США і Китай підтвердили націленість домовитися з Іраном щодо ядерної програми
США і Китай підтвердили націленість на вирішення ядерної проблеми Ірану.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на держдепартамент США.
У поширеній ним довідці за підсумками чергового раунду двостороннього стратегічного і економічного діалогу, який завершився у Вашингтоні, йдеться, що сторони у ході засідання "підкреслили прагнення домогтися реалізації Спільного плану дій на основі домовленостей, досягнутих у квітні нинішнього року між групою "п'ять плюс один" та Іраном, який гарантує мирний характер іранської ядерної програми".
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У документі також наголошується, що "відносно КНДР сторони підкреслили важливість денуклеаризації Корейського півострова, що підлягає перевірки, і висловилися за шестисторонні переговори й повну реалізацію резолюцій Ради Безпеки ООН".
У документі держдепу наголошується, що Вашингтон і Пекін "підкреслили намір запобігати поширенню ядерної зброї, розвиваючи співробітництво, що дозволить краще виявляти незаконне переміщення ядерних матеріалів".
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Раніше УНІАН повідомляв, що Британія повідомила ООН про спроби Ірану закупити технології по збагаченню урану на чорному ринку, говориться в доповіді експертної групи ООН.
В кінці травня Іран і Росія домовилися про постачання ракетних комплексів С-300 "при першій можливості".