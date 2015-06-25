Влада Вірменії назвала вимоги протестувальників нездійсненними

Про це заявив міністр енергетики країни Ерванд Захарян, передає Російська служба Бі-бі-сі.

При цьому він наголосив, що механізмів, які б дозволили скасувати рішення уряду про підвищення тарифів на електрику, не існує.

"Ні, такого рішення немає, і я не думаю, що буде", - заявив міністр енергетики і природних ресурсів Вірменії у відповідь на питання, чи виконає влада єдину вимогу протестувальників.

"Якщо ухвалене рішення, скажімо, і буде анульовано, хоча я не вважаю це можливим, це означає, що повинні з'явитися кошти на те, щоб компенсувати ті збитки, які були за цей період. А таких коштів в уряду сьогодні немає",- сказав Захарян.

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Як повідомлялося, Комісія з регулювання суспільних послуг Вірменії 17 червня прийняла рішення про підвищення тарифу на електроенергію з 1 серпня приблизно на 16,7%. Причому "Електромережі Вірменії" у своїй заявці мали намір підняти тариф на 40,8%. Це викликало хвилю протестів населення.