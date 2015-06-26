У Тунісі невідомі відкрили стрілянину в готелі, є жертви

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на місцеву поліцію.

На місці була чутна стрілянина. За даними поліції, убитий один з нападників. Деякі очевидці повідомляють про вибухи, але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

З березня, коли в результаті нападу на музей "Бардо" в столиці Тунісу загинув 21 турист із Великобританії, Франції, Італії, Колумбії, Японії, багато об'єктів у Тунісі, які пов'язані з туристичною галуззю, знаходяться в режимі підвищеної охорони.

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Раніше повідомлялося, у французькому місті Сен-Кантен-Фалавье відбулася атака на завод промислових газів. Біля приміщення заводу було знайдено обезголовлене тіло, ще кілька людей були поранені в результаті вибуху. Підозрюваний у нападі на завод затриманий.