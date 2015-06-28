Парламент Греції ратифікував проведення референдуму 5 липня - ЗМІ

Як повідомляє агентство Франс Прес, рішення було прийнято 179 депутатами з 300, повідомляє РИА Новости.

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Зараз проводиться перевірка правильності підрахунку голосів. До голосування прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас впевнено заявив, що "грецький народ підніметься і скаже рішуче "ні" ультиматуму" кредиторів.