Парламент Греції ратифікував проведення референдуму 5 липня - ЗМІ
03:55, 28 червня 2015Світ
2024 0
Грецький парламент у ході термінового пленарного засідання в ніч на неділю більшістю голосів ратифікував пропозицію про проведення 5 липня референдуму про прийняття або відхилення пропозиції кредиторів.
REUTERS
Як повідомляє агентство Франс Прес, рішення було прийнято 179 депутатами з 300, повідомляє РИА Новости.
Читайте такожМВФ відмовився платити за Грецію після 30 червня
Зараз проводиться перевірка правильності підрахунку голосів. До голосування прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас впевнено заявив, що "грецький народ підніметься і скаже рішуче "ні" ультиматуму" кредиторів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter