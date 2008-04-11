Глава МЗС Румунії пішов у відставку через смерть румуна у Польщі

Міністр закордонних справ Румунії Адріан ЧОРОЯНУ пішов у відставку, повідомило агентство «Рейтер» з посиланням на заяву глави МЗС Румунії, зроблене на прес-конференції у п`ятницю.

А.ЧОРОЯНУ ухвалив таке рішення після того, як був підданий критиці за нездатність врегулювати ситуацію, коли в січні цього року 33-річний громадянин Румунії Клаудіу Круліч (Claudiu Crulic) помер в лікарні в Польщі після тривалої голодовки на знак протесту проти його затримання польськими властями у Варшаві.

"Ця відставка - справа честі. Рішення (про відставку) було ухвалене після бесіди з прем`єр-міністром (Румунія) Келіном ПОПЕСКУ-ТЕРІЧАНУ. На карту було поставлено людське життя", - заявив А.ЧОРОЯНУ журналістам.