США знімають заборону на військову допомогу Бахрейну

Прес-секретар держдепартаменту США Джон Кірбі підкреслив, що уряд як і раніше вважає, що ситуація з правами людини в Бахрейні далека від ідеалу, але визнає, що останнім часом Манама домоглася прогресу на цьому напрямі, передає Бі-бі-сі.

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Правозахисники з Human Rights Watch піддали рішення американської влади різкій критиці, нагадуючи, що в'язниці в Бахрейні "тріщать по швах" від великої кількості політв'язнів.

Масові протести проти сунітського уряду Бахрейну спалахували кілька разів з початку 2011 року. В ході заворушень загинули десятки людей, в основному шиїтів за віросповіданням.