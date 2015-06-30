США знімають заборону на військову допомогу Бахрейну
07:03, 30 червня 2015Світ
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Пентагон ухвалив рішення зняти обмеження на військову допомогу Бахрейну, введені 4 роки тому, коли в близькосхідній країні почалися протести "арабської весни".
REUTERS
Прес-секретар держдепартаменту США Джон Кірбі підкреслив, що уряд як і раніше вважає, що ситуація з правами людини в Бахрейні далека від ідеалу, але визнає, що останнім часом Манама домоглася прогресу на цьому напрямі, передає Бі-бі-сі.
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Правозахисники з Human Rights Watch піддали рішення американської влади різкій критиці, нагадуючи, що в'язниці в Бахрейні "тріщать по швах" від великої кількості політв'язнів.
Масові протести проти сунітського уряду Бахрейну спалахували кілька разів з початку 2011 року. В ході заворушень загинули десятки людей, в основному шиїтів за віросповіданням.
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