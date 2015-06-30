В Індонезії військовий літак впав на житлові будинки, є загиблі (фото, відео)

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеву поліцію.

За повідомленням начальника поліції міста Медан Мардіаза Двігананто, тіла знайдені серед уламків літака та будинку, на який цей літак упав. Евакуювати вдалося ще не всіх загиблих, додав керівник поліції.

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У соцмережах повідомляється, що розбився військово-транспортний C130 Hercules з 12 людьми на борту.

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Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на урядовців Індонезії, в катастрофі загинули щонайменше 30 осіб.

"За останніми даними, які ми маємо, загинули 30 осіб. Ця цифра може зрости", - сказав Гісар Турніп, речник індонезійського Агентства пошуку та порятунку.

Літак прямував з військової бази в Медані і розбився невдовзі після зльоту, пише агентство.