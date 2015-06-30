Ключовий лобіст Путіна у Європарламенті збільшує чисельність власної фракції
Марін Ле Пен, лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" та один з ключових лобістів президента РФ Володимира Путіна, збільшила власну фракцію у Європарламенті.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт інституції.
Як зазначається, наразі кількість євродепутатів, які входять до фракції Ле Пен під назвою "Європа націй і свобод", складає 37.
Як відомо, фракцію було створено наприкінці минулого тижня.
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До неї увійшли представники різних партій, в тому числі UKIP (Партія незалежності Великої Британії), угорського "Йоббіка", а також правих партій Нідерландів, Австрії, Італії, Бельгії та Польщі.
Раніше повідомлялося, що Марін Ле Пен створює другу групу "друзів Путіна" у Європарламенті.
Слід зазначити, що в Європарламенті вже є група депутатів, які симпатизують російському президенту. Восени минулого року вона опинилась під загрозою розпаду, однак від цього її врятував польський євродепутат Роберт Івашкевич. В EFDD - 46 депутатів. Загалом у складі ЄП перебуває 751 парламентар.