У Європарламенті розгорілися палкі суперечки з приводу Мінських домовленостей

Відповідне обговорення пройшло у вівторок в Брюсселі під час засідання підкомітету Європейського парламенту питань безпеки та оборони, який на звернення української сторони провів спеціальні слухання щодо стану імплементації Мінських домовленостей.

Зокрема, депутат Анна Марія Коразза Більдт (Anna Maria Corazza Bildt) переконана, що Мінські домовленості "мертві". "Рішення може бути тільки політичним, але я очікую більш сильної оцінки з боку ЄС щодо порушень Мінських домовленостей", - наголосила вона.

На переконання політика, на саміті ЄС, який відбудеться наприкінці червня, ЄС має ухвалити рішення щодо продовження санкцій для Росії. "Якщо санкції будуть переглянуті, більше не буде спільної зовнішньої політики", - вважає Коразза Більдт.

Її оцінку поділяє і депутат від Польщі Ян Олбрихт (Jan Olbrycht). "Мінські домовленості «мертві». У Страсбурзі ми використовуємо вираз "м'яка сила", але я впевнений, що кількість разів, коли ми будемо вживати вираз "тверда сила", збільшиться", - наголосив він.

З ними не погодився представник Зовнішньої служби ЄС Гуннар Віганд. "Мінські домовленості - єдиний шлях вперед. Цьому немає альтернативи, в іншому випадку ми отримаємо ескалацію", - заявив він.

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Під час засідання представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв поінформував євродепутатів про численні та систематичні порушення Мінських домовленостей російською стороною та підтримуваними нею бойовиків.

На його думку, у зв’язку із суттєвим загостренням безпекової ситуації на Донбасі Європейський Союз мав би задуматися над посиленням санкційного тиску на Росію з метою недопущення нових трагедій на українській землі. "Для відновлення миру в Україні та Європі замало виважених дій Збройних Сил України та стриманого реагування на постійні провокації з боку проросійських сил. Атаки, на зразок тих, що були здійснені на Мар’їнку, мали б отримувати більш різку та змістовну реакцію з боку Європейського Союзу, якщо ми дійсно хочемо не допустити розповзання російської агресії в Європі", - переконаний український дипломат.

Єлісєєв також вважає, що ЄС має підтримати запит президента України про розміщення миротворчої місії ЄС на Донбасі, що дозволило б застосувати європейських досвід у врегулюванні кризових ситуацій на континенті. "Порівняно з іншими міжнародними організаціями, сьогодні Європейський Союз володіє найбільш потужним набором інструментів для врегулювання ситуації в Україні. Вміле та креативне поєднання безпекових, політичних та економічних інструментів – це шлях до швидкого встановлення миру в Україні та Європі загалом", - зазначив він.