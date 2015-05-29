Влада США офіційно виключила Кубу зі списку спонсорів тероризму

У повідомленні наголошується, що це рішення усуває останню перешкоду для відновлення дипломатичних відносин між двома країнами, розірваних 54 роки тому, пише Російська служба ВВС.

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Про намір виключити Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму в квітні повідомив президент США Барак Обама. Ця заява була зроблена на тлі поступового поліпшення стосунків між Вашингтоном і Гаваною.

У грудні минулого року Обама заявив, що США зацікавлені у відкритті свого посольства на Кубі і у розвитку торговельних відносин з нею.