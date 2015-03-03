Сноуден хоче повернутися в США - адвокат

Про це, в ході прес-конференції заявив адвокат, який представляє інтереси Сноудена, Анатолій Кучерена, повідомляє РИА Новости.

Згідно з повідомленням, відповідаючи на питання журналістів, чи хоче Сноуден повернутися в США, Кучерена відповів: "Звичайно".

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Крім цього, як повідомляється, адвокати роблять для цього все можливе.

"Робимо все можливе, щоб це питання вирішити", - сказав Кучерена.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сноуден просив притулку в Бразилії.

Сноуден в червні 2013 року передав газетам Washington Post і Guardian секретні матеріали про програми стеження спецслужб США і Великобританії. За даними АНБ, у розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів у Гонконг, а з 23 червня минулого року перебував у транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". У серпні 2013 року він отримав притулок у Росії терміном на рік.



