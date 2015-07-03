Росія включила день анексії Криму в "патріотичну програму виховання" у школах

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, міністр освіти і науки РФ Дмитро Ліванов заявив, що з наступного року працюватиме нова програма патріотичного виховання.

«У нас є 4 основних свята державних: День Росії 12 червня, День народної єдності 3 листопада, природно, День Перемоги 9 травня і День возз'єднання Криму з Росією 18 березня. Ці 4 свята мають стати спільним каркасом, на який буде нанизуватися ціла система виховних заходів у школах", - підкреслив Ліванов.

Крім цього, він сказав, що заходи патріотичної програми не повинні бути формальними.

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«Тут дуже важливо, щоб заходи були цікавими, захоплюючими, викликали бажання в них брати участь. Це те, що має пронизувати діяльність кожної школи і пронизувати кожен клас», - заявив він.

Довідка УНІАН. 16 березня 2014 року за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошених кримських властей, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

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18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

21 березня президент РФ Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.